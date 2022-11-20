Длина: 143 см
Ширина: 60 см
Подвесной светильник Perlas №3
Детский пластиковый стульчик, лайм, малый
Детский пластиковый стульчик, белый, малый
Стул стальной Ваолет, коричневый
Стул стальной Ваолет, бежевый
Стул стальной Ваолет, серый
Стул пластиковый Раттан
Стул Эврика белый
Стул Эврика коричневый
Кресло Лотос
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Педикюрное кресло Маккей
Педикюрное кресло Flora
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Педикюрное кресло Макомб
Педикюрное кресло Малага
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка
Педикюрное кресло Gloria
Педикюрная группа S на гидравлике