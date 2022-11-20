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Педикюрное кресло Ирина двухмоторное - фото 1Педикюрное кресло Ирина двухмоторное - фото 2Педикюрное кресло Ирина двухмоторное - фото 3Педикюрное кресло Ирина двухмоторное - фото 4Педикюрное кресло Ирина двухмоторное - фото 5Педикюрное кресло Ирина двухмоторное - фото 6

Педикюрное кресло Ирина двухмоторное

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Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное
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Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 900/1880 мм

Ширина: 580 мм

Высота: 550/850 мм

Универсальное кресло "Ирина" с электрической регулировкой высоты и наклона спинки.

Подходит также и для косметологических кабинетов.

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