Характеристики товара
Описание
Длина: 900/1880 мм
Ширина: 580 мм
Высота: 550/850 мм
Универсальное кресло "Ирина" с электрической регулировкой высоты и наклона спинки.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
Длина: 900/1880 мм
Ширина: 580 мм
Высота: 550/850 мм
Универсальное кресло "Ирина" с электрической регулировкой высоты и наклона спинки.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
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