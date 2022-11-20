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Педикюрное кресло Ирина одномоторное - фото 1

Педикюрное кресло Ирина одномоторное

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 900/1885 мм

Ширина: 580/820 мм

Высота: 550/850 мм

Универсальное кресло "Ирина" с электрической регулировкой высоты.

Подходит также и для косметологических кабинетов.

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