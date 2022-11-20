Характеристики товара
Описание
Длина: 900/1885 мм
Ширина: 580/820 мм
Высота: 550/850 мм
Универсальное кресло "Ирина" с электрической регулировкой высоты.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
Длина: 900/1885 мм
Ширина: 580/820 мм
Высота: 550/850 мм
Универсальное кресло "Ирина" с электрической регулировкой высоты.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
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