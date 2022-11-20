Педикюрное кресло Мадрас

8 оценок

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Педикюрное кресло Мадрас

4.3
28 490 ₽
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Предыдущий товар в категории Педикюрное группа Надир
Педикюрное группа Надир
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Педикюрное группа Натли

Характеристики товара

Описание

Высота сиденья: 63 см

Ширина: 56 см

Длина: 171 см

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