Высота сиденья: 63 см
Ширина: 56 см
Длина: 171 см
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Chic бургунди
Стул Самба черный
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул пластиковый Луч, зеленый
Стул пластиковый Рекс, белый
Педикюрное кресло Анна стационарное
Педикюрное кресло Майкол
Педикюрная группа Смолл
Педикюрное кресло Майсен
Педикюрное кресло Соната
Педикюрное кресло Venezia
Кресло для педикюра Макапа
Педикюрная группа Винсент
Педикюрное кресло Дарен
Педикюрное кресло Анна на гидравлике