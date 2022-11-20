Длина: 178 см
Высота: 85 см
Ширина: 67 см
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул-кресло Алекс
Стул-кресло Алекс-М
Стул Римио
Стул Римио-М
Стул Комфорт-М
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ бежевый
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Кресло для педикюра Классик на пневматике
Педикюрное кресло Макомб
Педикюрное кресло Малага
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка
Педикюрное кресло Gloria
Педикюрная группа S на гидравлике
Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике
Педикюрное кресло Малага на гидравлике
Педикюрное спа-кресло Комфорт