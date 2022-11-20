Педикюрное кресло Маккей

9 оценок

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Педикюрное кресло Маккей

4.8
49 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Педикюрная группа Классик на гидравлике
Педикюрная группа Классик на гидравлике
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Педикюрное кресло Flora

Характеристики товара

Описание

Длина: 178 см

Высота: 85 см

Ширина: 67 см

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