Характеристики товара
Описание
Длина: 174 см
Высота: 55/ 67 см
Ширина: 52 см
Длина: 174 см
Высота: 55/ 67 см
Ширина: 52 см
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