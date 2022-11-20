Педикюрное кресло Майкол
33 490 ₽
Высота: 73 см
Ширина: 72 см
Длина: 155 см
Стул С-10
Стул С-15
Стул С-16
Стул С-10, с подлокотниками
Стул С-15, с подлокотниками
Комплект садовой мебели Летний
Скамейка садовая Лиссабон
Скамейка парковая чугунная Лебеди
Скамейка металлическая Волна
Скамейка металлическая Аллея
Педикюрное кресло Майсен
Педикюрное кресло Соната
Педикюрное кресло Venezia
Кресло для педикюра Макапа
Педикюрная группа Винсент
Педикюрное кресло Дарен
Педикюрное кресло Анна на гидравлике
Педикюрное кресло Hanna на гидравлике
Педикюрная группа Классик на пневматике
Педикюрная группа Классик на гидравлике