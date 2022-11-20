Педикюрное кресло Майкол

10 оценок

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Педикюрное кресло Майкол

4.9
33 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высота: 73 см

Ширина: 72 см

Длина: 155 см

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