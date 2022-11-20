Высота: 131 см
Ширина: 82 см
Длина: 175/ 185 см
Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный
Подвесной светильник Globo №5
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый
Педикюрное кресло Venezia
Кресло для педикюра Макапа
Педикюрная группа Винсент
Педикюрное кресло Дарен
Педикюрное кресло Анна на гидравлике
Педикюрное кресло Hanna на гидравлике
Педикюрная группа Классик на пневматике
Педикюрная группа Классик на гидравлике
Педикюрное кресло Маккей
Педикюрное кресло Flora