Педикюрное кресло Майсен

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Педикюрное кресло Майсен

4.4
21 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Педикюрная группа Смолл
Педикюрная группа Смолл
Следующий Педикюрное кресло Соната
Педикюрное кресло Соната

Характеристики товара

Описание

Высота: 131 см

Ширина: 82 см

Длина: 175/ 185 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
5

Стул ЛЕД-И аквамариновый прозрачный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Globo №5, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Globo №5

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
9

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ синий

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ серый

Другие товары из раздела педикюрные кресла оптом

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Venezia, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Venezia

Настоящее фото товара Кресло для педикюра Макапа, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
7

Кресло для педикюра Макапа

Настоящее фото товара Педикюрная группа Винсент, произведённого компанией ChiedoCover
41 590
Оптовая цена
15

Педикюрная группа Винсент

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Дарен, произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Дарен

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Анна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Анна на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Hanna на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на пневматике, произведённого компанией ChiedoCover
от45 690
Оптовая цена
13

Педикюрная группа Классик на пневматике

Настоящее фото товара Педикюрная группа Классик на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от49 190
Оптовая цена
10

Педикюрная группа Классик на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Маккей, произведённого компанией ChiedoCover
от49 690
Оптовая цена
9

Педикюрное кресло Маккей

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Flora, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Flora