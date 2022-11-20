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Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное - фото 1

Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1800 мм

Ширина: 580 мм

Высота: 580/900 мм

Комплектация: кресло, подголовник, подлокотники

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