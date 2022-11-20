Характеристики товара
Описание
Длина: 1800 мм
Ширина: 580 мм
Высота: 580/900 мм
Комплектация: кресло, подголовник, подлокотники
Длина: 1800 мм
Ширина: 580 мм
Высота: 580/900 мм
Комплектация: кресло, подголовник, подлокотники
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