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Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное - фото 1

Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное

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Педикюрное кресло Нега пятимоторное
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Педикюрное кресло Нега пятимоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 1800 мм

Ширина: 610 мм

Высота: 560/900 мм

Кресло оснащено тремя моторами, с помощью которых регулируется угол наклона спинки, угол наклона тазобедренной части, изменяется высота кресла.

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