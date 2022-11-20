Характеристики товара
Описание
Длина: 1800 мм
Ширина: 610 мм
Высота: 560/900 мм
Кресло оснащено тремя моторами, с помощью которых регулируется угол наклона спинки, угол наклона тазобедренной части, изменяется высота кресла.
Длина: 1800 мм
Ширина: 610 мм
Высота: 560/900 мм
Кресло оснащено тремя моторами, с помощью которых регулируется угол наклона спинки, угол наклона тазобедренной части, изменяется высота кресла.
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