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Педикюрное кресло Нега пятимоторное - фото 1Педикюрное кресло Нега пятимоторное - фото 2

Педикюрное кресло Нега пятимоторное

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Педикюрное кресло Нега трехмоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 1000/1920 мм

Ширина: 650/840 мм

Высота: 620/1000 мм

Кресло для педикюра и косметологии «Нега» на электрике - абсолютно уникальное по своим характеристикам кресло.
Высота в нижнем положении — 50 см (от пола до сиденья), позволяет клиенту удобно сесть или встать с кресла. Высота в верхнем положении - 95 см, позволяет удобно работать мастеру. Увеличенная подушка для ног, за счет которой при проведении некоторых процедур (к примеру — эпиляции) достигается больший комфорт. Ширина кресла без подлокотников 65 см.

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