Характеристики товара
Описание
Длина: 1000/1950 мм
Ширина: 650/840 мм
Высота: 620/1000 мм
Кресло для педикюра и косметологии «Нега» на электрике - абсолютно уникальное по своим характеристикам кресло.
Высота в нижнем положении — 50 см (от пола до сиденья), позволяет клиенту удобно сесть или встать с кресла. Высота в верхнем положении - 95 см, позволяет удобно работать мастеру. Увеличенная подушка для ног, за счет которой при проведении некоторых процедур (к примеру — эпиляции) достигается больший комфорт. Ширина кресла без подлокотников 65 см.