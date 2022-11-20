Характеристики товара
Описание
Длина: 183 см
Ширина: 63 см
Высота: 63/80 см
Профессиональное педикюрное кресло P16 оснащено системами:
- регулирования высоты в диапазоне 60-80 см. при по помощи усиленного гидравлического подъемника.
- угла наклона спинки и подушек для ног (механика)
Мягкие части представленного кресла для педикюра обтянуты искусственной кожей высочайшего качества.
Прочное основание выдерживает большие нагрузки.
Раскладывается горизонтальное положение!
Мягкий подголовник легко снимается при необходимости, спинка имеет отверстие для лица.