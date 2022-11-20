Характеристики товара
Описание
Длина: 1660/1760 мм
Ширина: 580/830 мм
Высота: 550/970 мм
Кресло для педикюра P22 трехмоторное премиум-класса.
Отличительной особенностью представленной модели является механизм, позволяющий раздвигать ножные опоры в стороны на 75°.
Для того чтобы это сделать, нужно потянуть всю ножную часть на себя (в этот момент ножная опора освобождается из запирающего устройства, удерживающего её в фиксированном прямом положении) и отодвинуть её в сторону. Вернуть ножную опору в прежнее (прямое) положение еще проще – просто поверните её, и она автоматически зафиксируется в прямом положении.
Конструкция многих кресел не позволяет опустить ножные части на 90°, что затрудняет доступ ног клиента к ванночке. Наличие функции раздвижения ножных опор позволяет максимально близко расположить ванну к креслу.
P22 можно использовать как для педикюра, так и для косметологии.
В подголовнике размещено отверстие для лица закрываемое валиком, что позволяет клиенту занимать положение лежа лицом вниз.
Эта функция, в совокупности с высоким подъемом – 97 см., и изменяемым углом наклона, позволяет использовать модель в косметологическом салоне или оказывать в одном кабинете разные процедуры.
Двойной подъем - от 55 до 97 см
Регулировка спинки, высоты, угла наклона кресла производится при помощи 3-х электромоторов с пульта управления.
Обвика - экокожа.