Характеристики товара
Описание
Длина: 1860 мм
Ширина: 560/820 мм
Высота: 580/890 мм
Отличительной особенностью модели, является уникальный поворотный механизм, который позволяет вращать кресло вокруг своей оси в диапазоне 240°.
Эта функция очень востребована во многих салонах красоты. Также следует отметить достаточно низкий уровень нижнего положения – всего 56 см., позволяющий использовать ванну без подставки, что, согласитесь, очень удобно.
Регулировка спинки, высоты, угла наклона кресла и подушек под ноги производится при помощи 3-х электромоторов при помощи встроенного блока управления.
Помимо электрических регулировок имеются механические регулировки:
Ножные части регулируются по высоте при помощи предустановленных газовых пружин (пневматических патронов). Для того чтобы поднять ножной элемент вверх достаточно просто нажать на фиксирующий рычаг, расположенный на боковой части сиденья, и газовая пружина автоматически поднимет его вверх. Для того чтобы опустить ножной элемент, нужно нажать на фиксирующий рычаг и слегка надавить на ножной элемент (работает по принципу любого офисного стула).
Подпяточные части регулируются по длине при помощи фиксирующего винта, расположенного на тыльной стороне ножного элемента.
Подлокотники откидываются вдоль кресла или снимаются (при необходимости).
Подголовник регулируется по высоте при помощи специального роботизированного механизма, расположенного на тыльной стороне спинки, который позволяет изменять параметры подголовника по вертикали и горизонтали относительно спинки (то есть, говоря простыми словами, вверх-вниз, вперед-назад).
Обвика - экокожа.
Вращение 0°- 240°