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Педикюрное кресло P45 пятимоторное подогрев вращение 240° - фото 1

Педикюрное кресло P45 пятимоторное подогрев вращение 240°

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1920 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 550/880 мм

Педикюрное кресло P45 премиум класса отличается стильным дизайном, функциональностью и надёжностью.
Износостойкая искусственная кожа яркого цвета придаёт этому креслу для педикюра неповторимый облик.
Модель оснащена пятью моторами (датского завода расположенного в Азии), с помощью которых происходит регулировка педикюрного кресла по высоте и углам наклона спинки и подушек для ног.
Также кресло может поворачиваться вокруг оси 0-240°
В комплекте идёт беспроводной пульт управления.

Дополнительно выдвигаются подпятники, основание закрыто пластиком, кресло раскладывается полностью в горизонтальное положение, можно использовать как косметологическое кресло.

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