Характеристики товара
Описание
Длина: 1920 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 550/880 мм
Педикюрное кресло P45 премиум класса отличается стильным дизайном, функциональностью и надёжностью.
Износостойкая искусственная кожа яркого цвета придаёт этому креслу для педикюра неповторимый облик.
Модель оснащена пятью моторами (датского завода расположенного в Азии), с помощью которых происходит регулировка педикюрного кресла по высоте и углам наклона спинки и подушек для ног.
Также кресло может поворачиваться вокруг оси 0-240°
В комплекте идёт беспроводной пульт управления.
Дополнительно выдвигаются подпятники, основание закрыто пластиком, кресло раскладывается полностью в горизонтальное положение, можно использовать как косметологическое кресло.