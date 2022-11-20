Характеристики товара
Описание
Длина: 1700/1980 мм
Ширина: 820 мм
Высота: 650/950 мм
Педикюрное кресло Профи 3 изготовлено на трех моторах, при помощи которых кресло можно поднимать и опускать, изменять угол наклона спинки и угол наклона кресла.
Опоры для ног – раздельные, механическая регулировка по высоте и длине в зависимости от роста клиента.
Кресло может раскладываться полностью в горизонтальное положение для проведения косметологических процедур.
Для удобства клиента подголовник регулируется.
Мягкие комфортные подлокотники поднимаются, что позволяет клиенту свободно сесть в кресло и встать после окончания процедуры.
Анатомические мягкие элементы кресла и усовершенствованная эргономика создадут максимальный комфорт клиенту во время длительной процедуры.
Кресло отвечает всем современным европейским требованиям к качеству и внешнему виду.
Основание и электрические двигатели срыты пластиковым кожухом, который придает креслу аккуратный внешний вид, современный дизайн и облегчает уборку.