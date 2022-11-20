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Педикюрное кресло Профи 3 трехмоторное - фото 1

Педикюрное кресло Профи 3 трехмоторное

13 оценок
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Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное
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Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 1700/1980 мм

Ширина: 820 мм

Высота: 650/950 мм

Педикюрное кресло Профи 3 изготовлено на трех моторах, при помощи которых кресло можно поднимать и опускать, изменять угол наклона спинки и угол наклона кресла.
Опоры для ног – раздельные, механическая регулировка по высоте и длине в зависимости от роста клиента.
Кресло может раскладываться полностью в горизонтальное положение для проведения косметологических процедур.
Для удобства клиента подголовник регулируется.
Мягкие комфортные подлокотники поднимаются, что позволяет клиенту свободно сесть в кресло и встать после окончания процедуры.
Анатомические мягкие элементы кресла и усовершенствованная эргономика создадут максимальный комфорт клиенту во время длительной процедуры.
Кресло отвечает всем современным европейским требованиям к качеству и внешнему виду.

Основание и электрические двигатели срыты пластиковым кожухом, который придает креслу аккуратный внешний вид, современный дизайн и облегчает уборку.

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