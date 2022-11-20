Характеристики товара
Описание
Длина: 1700/1980 мм
Ширина: 820 мм
Высота: 650/950 мм
Педикюрное кресло Профи имеет электрическую регулировку высоты.
Раздельная механическая регулировка углов наклона спинки (75⁰) и кресла (25⁰ относительно пола) дает возможность мастеру выбрать идеально удобное положение при работе.
Опоры для ног - раздельные, регулируются по высоте и длине в зависимости от роста клиента. Кресло может раскладываться полностью в горизонтальное положение для косметологических процедур. Для удобства клиента подголовник регулируется.
Мягкие комфортные подлокотники поднимаются, что позволяет клиенту свободно сесть в кресло и встать после окончания процедуры.
Для удобства мастера и клиента кресло может вращаться на 360⁰.
Анатомические мягкие элементы кресла и усовершенствованная эргономика создадут максимальный комфорт клиенту во время длительной процедуры.
Кресло отвечает всем современным европейским требованиям к внешнему виду: основание, электрический двигатель и все механические элементы конструкции скрыты пластиковым кожухом, который придает креслу аккуратный внешний вид, современный дизайн и облегчает уборку.