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Педикюрное кресло Профи одномоторное - фото 1Педикюрное кресло Профи одномоторное - фото 2

Педикюрное кресло Профи одномоторное

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Характеристики товара

Описание

Длина: 1700/1980 мм

Ширина: 820 мм

Высота: 650/950 мм

Педикюрное кресло Профи имеет электрическую регулировку высоты.
Раздельная механическая регулировка углов наклона спинки (75⁰) и кресла (25⁰ относительно пола) дает возможность мастеру выбрать идеально удобное положение при работе.
Опоры для ног - раздельные, регулируются по высоте и длине в зависимости от роста клиента. Кресло может раскладываться полностью в горизонтальное положение для косметологических процедур. Для удобства клиента подголовник регулируется.
Мягкие комфортные подлокотники поднимаются, что позволяет клиенту свободно сесть в кресло и встать после окончания процедуры.
Для удобства мастера и клиента кресло может вращаться на 360⁰.
Анатомические мягкие элементы кресла и усовершенствованная эргономика создадут максимальный комфорт клиенту во время длительной процедуры.

Кресло отвечает всем современным европейским требованиям к внешнему виду: основание, электрический двигатель и все механические элементы конструкции скрыты пластиковым кожухом, который придает креслу аккуратный внешний вид, современный дизайн и облегчает уборку.

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