Характеристики товара
Описание
Длина: 900/1885 мм
Ширина: 580/820 мм
Высота: 460/890 мм
Универсальное кресло "Татьяна" с различными вариантами регулировок 4 электромоторами.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
Длина: 900/1885 мм
Ширина: 580/820 мм
Высота: 460/890 мм
Универсальное кресло "Татьяна" с различными вариантами регулировок 4 электромоторами.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
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