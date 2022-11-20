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Педикюрное кресло Татьяна четырехмоторное - фото 1Педикюрное кресло Татьяна четырехмоторное - фото 2Педикюрное кресло Татьяна четырехмоторное - фото 3

Педикюрное кресло Татьяна четырехмоторное

12 оценок
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Педикюрное кресло Надин трехмоторное
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Педикюрное кресло Надин трехмоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 900/1885 мм

Ширина: 580/820 мм

Высота: 460/890 мм

Универсальное кресло "Татьяна" с различными вариантами регулировок 4 электромоторами.
Подходит также и для косметологических кабинетов.

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