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Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное

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Педикюрное кресло Надин одномоторное
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Педикюрное кресло Надин одномоторное

Характеристики товара

Описание

Длина: 900/1885 мм

Ширина: 580/820 мм

Высота: 480/890 мм

Универсальное кресло "Татьяна", с различными вариантами регулировок 2 электромоторами.

Подходит также и для косметологических кабинетов.

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