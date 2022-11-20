Характеристики товара
Описание
Длина: 900/1885 мм
Ширина: 580/820 мм
Высота: 480/890 мм
Универсальное кресло "Татьяна", с различными вариантами регулировок 2 электромоторами.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Длина: 900/1885 мм
Ширина: 580/820 мм
Высота: 480/890 мм
Универсальное кресло "Татьяна", с различными вариантами регулировок 2 электромоторами.
Подходит также и для косметологических кабинетов.
Педикюрное кресло Ирина двухмоторное
Педикюрный комплекс P42 регулируемая спинка выдвижная подставка
Педикюрное кресло Надин двухмоторное
Педикюрное кресло Франклин двухмоторное
Педикюрное кресло Надин трехмоторное
Педикюрное кресло Татьяна четырехмоторное
Педикюрное кресло Надин четырехмоторное
Педикюрное кресло Профи одномоторное
Педикюрное кресло Франклин трехмоторное
Педикюрное кресло Нега трехмоторное
Педикюрное кресло Нега пятимоторное
Педикюрное кресло ММКП-3 трехмоторное
Педикюрное кресло Профи 3 трехмоторное
Педикюрно-маникюрный СПА-комплекс
Педикюрное кресло Анюта пятимоторное
Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное
Педикюрное кресло P22 трехмоторное премиум класс
Педикюрное кресло P33 трехмоторное премиум класс
Педикюрная подставка для ног Соната
Кресло Sigma одноместное
Уличный газовый обогреватель Aestro А-01
Уличный газовый обогреватель Aesto A-07
Педикюрное кресло Юлия одномоторное
Стол CAFE4 без оплетения
Стеллаж + стол для офиса Лофт №1