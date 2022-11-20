Педикюрное кресло Venezia

11 оценок

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Педикюрное кресло Venezia

4.3
38 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высота: 152 см

Ширина: 100 см

Глубина: 85 см

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