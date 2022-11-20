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Педикюрное кресло Юлия на гидравлике

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Педикюрное спа-кресло Комфорт

Характеристики товара

Описание

Длина: 80 см

Ширина: 70 см

Высота: 45 см

Высота подъема ног: 930 мм.

Данное кресло имеет подлокотники, которые можно откидывать, возможность механической регулировки специальной опоры под ноги. Процесс поднятия опоры предельно прост, вам всего лишь нужно потянуть ножку одной рукой и она останется в том положении, в котором вы ее остановите. Этот же процесс используется при изменении наклона спинки относительно самого сидения – вам достаточно потянуть спинку в направлении сиденья и остановиться в удобном положении, она мгновенно зафиксируется. Угол уклона сидения в верхнем положении имеет 30 градусов.

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