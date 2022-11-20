Характеристики товара
Описание
Длина: 80 см
Ширина: 70 см
Высота: 45 см
Высота подъема ног: 930 мм.
Данное кресло имеет подлокотники, которые можно откидывать, возможность механической регулировки специальной опоры под ноги. Процесс поднятия опоры предельно прост, вам всего лишь нужно потянуть ножку одной рукой и она останется в том положении, в котором вы ее остановите. Этот же процесс используется при изменении наклона спинки относительно самого сидения – вам достаточно потянуть спинку в направлении сиденья и остановиться в удобном положении, она мгновенно зафиксируется. Угол уклона сидения в верхнем положении имеет 30 градусов.