Характеристики товара
Описание
Длина: 800 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 450 мм
Высота подъема ног: 930 мм
Регулировка: спинки и опор для ног (механическая)
Подлокотники откидные с внешней опорой
Подъем кресла электромотор + пантограф
Длина: 800 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 450 мм
Высота подъема ног: 930 мм
Регулировка: спинки и опор для ног (механическая)
Подлокотники откидные с внешней опорой
Подъем кресла электромотор + пантограф
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