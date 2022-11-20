Характеристики товара
Описание
Длина: 1300 мм
Ширина: 940 мм
Высота: 1250 мм
Педикюрный комплекс P42 оснащен выдвижной секцией под ванну, регулируемой подставкой под ноги, регулируемой спинкой (диапазон угла наклона от 0 до 74 градусов.)
Помимо услуг педикюра комплекс прекрасно подойдет для работы с бровями и ресницами.
Мягкие части представленного кресла для педикюра обтянуты искусственной кожей высочайшего качества.
Прочное основание выдерживает большие нагрузки.
Мягкий подголовник легко снимается при необходимости.