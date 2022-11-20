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Педикюрный комплекс P42 регулируемая спинка выдвижная подставка - фото 1

Педикюрный комплекс P42 регулируемая спинка выдвижная подставка

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1300 мм

Ширина: 940 мм

Высота: 1250 мм

Педикюрный комплекс P42 оснащен выдвижной секцией под ванну, регулируемой подставкой под ноги, регулируемой спинкой (диапазон угла наклона от 0 до 74 градусов.)
Помимо услуг педикюра комплекс прекрасно подойдет для работы с бровями и ресницами.
Мягкие части представленного кресла для педикюра обтянуты искусственной кожей высочайшего качества.
Прочное основание выдерживает большие нагрузки.

Мягкий подголовник легко снимается при необходимости.

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