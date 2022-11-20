Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка

4.3
56 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Педикюрное кресло Сатурн на гидравлике
Следующий Педикюрное кресло Gloria
Педикюрное кресло Gloria

Характеристики товара

Описание

Размеры в описании

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Flower PK-07, розовыйНастоящее фото товара Стул Flower PK-07, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200
Оптовая цена
10

Стул Flower PK-07, розовый

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Стул 1202AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Стул 1202AM темный

Настоящее фото товара Стул 1202AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
11

Стул 1202AM светлый

Настоящее фото товара Стул 1203AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул 1203AM светлый

Настоящее фото товара Стул 1203AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Стул 1203AM темный

Настоящее фото товара Стул 1204AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
13

Стул 1204AM темный

Настоящее фото товара Стул 1204AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Стул 1204AM светлый

Стул В-630 ЛайтНастоящее фото товара Стул В-630 Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 550
Оптовая цена
5

Стул В-630 Лайт

Другие товары из раздела педикюрные кресла оптом

Настоящее фото товара Педикюрная группа S на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена
11

Педикюрная группа S на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена
14

Педикюрное кресло Маккомб на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Малага на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
9

Педикюрное кресло Малага на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное спа-кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена
13

Педикюрное спа-кресло Комфорт

Педикюрное кресло Юлия на гидравликеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Юлия на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
9

Педикюрное кресло Юлия на гидравлике

Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотное, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Слава на гидравлике поворотное

Педикюрная подставка для ног СонатаНастоящее фото товара Педикюрная подставка для ног Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Педикюрная подставка для ног Соната

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
7

Пуф для мастера педикюра Капричи

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Соната, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Пуф для мастера педикюра Соната