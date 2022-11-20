Характеристики товара
Описание
Длина: 1650/1850 мм
Ширина: 810/1380 мм
Высота: 1500 мм
Педикюрный СПА-комплекс P60 оснащен 2 моторами, которые управляют наклоном спинки и ходом сиденья.
Комплектуется стульчиком мастера на пневматике.
Так же комплекс оснащен поворотными подлокотниками для обеспечения легкого доступа к креслу, которые укомплектованы маникюрными чашами интегрированными в подлокотники.
Спинка имеет функцию - массаж шиацу и функцию массаж под давлением воздуха на сиденье.
База спа-комплекса оснащена гидромассажной ванной для ног с душем и регулируемой по высоте подставкой для ног, встроенной подачей воды, сливом.
В комплект входит музыкальный плеер MP3 с разъемом USB и SD-карты.
Габаритные размеры:Длина 165 - 185 см
Угол наклона спинной части 45°
Ширина 81 - 138 см
Высота 150 см
Максимальная допустимая нагрузка 150 кг
Вес 128 кг.