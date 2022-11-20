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Пенал Хаски № 41

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Бари» № 41 пенал имеет универсальную сборку.
Это незаменимый предмет мебели в комнате подростка. Наличие своего уголка для хранения нужных ребенку вещей воспитывает в нем аккуратность, дисциплинированность и помогает поддерживать порядок

ЛДСП 16 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Кромка ПВХ 0,4 мм
Петли с доводчиками
Ручки мебельная (металл)
Шариковые направляющие
Опоры — хром матовый

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Основные характеристики

  • Высота2050 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Страна изготовленияРоссия
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