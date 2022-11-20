Характеристики товара
Описание
«Бари» № 41 пенал имеет универсальную сборку.
Это незаменимый предмет мебели в комнате подростка. Наличие своего уголка для хранения нужных ребенку вещей воспитывает в нем аккуратность, дисциплинированность и помогает поддерживать порядок
ЛДСП 16 мм
Кромка ПВХ 2 мм
Кромка ПВХ 0,4 мм
Петли с доводчиками
Ручки мебельная (металл)
Шариковые направляющие
Опоры — хром матовый
Основные характеристики
- Высота2050 мм
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Страна изготовленияРоссия