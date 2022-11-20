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Перегородка для стола 1400

7 оценок
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Перегородка для стола 1000

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина16 мм
  • МатериалЛДСП
  • Страна изготовленияРоссия
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