Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Высота500 мм
- Толщина16 мм
- МатериалЛДСП
- Страна изготовленияРоссия
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