Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Высота356 мм
- Толщина16 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки12.20 кг
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