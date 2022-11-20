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Перегородка ПР-120, венге - фото 1Перегородка ПР-120, венге - фото 2

Перегородка ПР-120, венге

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Высота356 мм
  • Толщина16 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
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