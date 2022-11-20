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          Фотография Первый Игровой Домик от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Первый Игровой Домик

          4.4
          Оптовая цена
          от 13 990 ₽
          При покупке от 1 шт
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          Первый Игровой Домик
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          Характеристики товара

          Описание

          Оригинальный игровой домик предназначен для установки на уличной детской площадке, на берегу озера, даче или в квартире.

          Он изготовлен из высококачественного пластика, а потому отличается повышенной ударопрочностью и устойчивостью к перепадам температур.

          Домик имеет максимально продуманную устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасность во время активных игр.

          Домик как уменьшенная копия настоящего: он имеет дверь, открывающиеся ставни, чердачные окошки, черепичную крышу, стол и два стула.

          Ребенок сможет играть в таком домике в ролевые игры со своими друзьями или обустроить там свой личный уютный уголок.

          Внутри домика есть игровые шестеренки для развлечения малыша.

          Все углы комплекса имеют безопасную скругленную форму.

          Оригинальное яркое оформление домика непременно порадует детей.

          Домик можно без труда собрать и разобрать, благодаря чему ее удобно хранить в зимнее время года.

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          Основные характеристики

          • Высота1560
          • Ширина1190
          • Длина1050
          • Вес35

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