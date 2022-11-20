Характеристики товара
Описание
Песочница выполнена в виде очаровательной собачки с лапками и веселой мордочкой. Собачка прекрасно подойдёт для детского отдыха на даче, на улице и в закрытых помещениях. Ее можно наполнить как песком, так и водой. Неоспоримым преимуществом является крышка. Закрывая песочницу на ночь или на время своего отсутствия, Вы убережете песок от выветривания и загрязнения. Место любимых игр Ваших детей всегда будет чистым!
Многофункциональность. Можно использовать как бассейн и как песочницу.
Надежность и прочность. Песочница выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.
Атмосферостойкость. Песочница устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.
Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.
Размер. Песочница выполнена такого размера, что спокойно помещаются 2 ребенка и они не мешают другу другу играть.
Для удобства предусмотрен фигурный выступ, который может послужить сиденьем для отдыха.
Защита. Имеется крышка, которая защищает песочницу от дождя и пыли.
Дополнительный игровой элемент Крышка является самостоятельным игровым элементом — в каналы внутри крышки можно наливать воду, а круги имеют лопасти снизу и при кручении создают поток воды внутри каналов.
Максимальная нагрузка 25 кг.
Размер упаковки:
- Ширина 320 мм
- Глубина 320 мм
- Высота 320 мм
Вес в упаковке, кг: 5.60
Объем упаковки, м3: 0.033
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Ширина1165 мм
- Глубина655 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасапластик
- Цветголубой, зеленый