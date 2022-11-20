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Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ голубой - фото 1Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ голубой - фото 2

Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ голубой

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Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ желтый

Характеристики товара

Описание

Песочница выполнена в виде очаровательной собачки с лапками и веселой мордочкой. Собачка прекрасно подойдёт для детского отдыха на даче, на улице и в закрытых помещениях. Ее можно наполнить как песком, так и водой. Неоспоримым преимуществом является крышка. Закрывая песочницу на ночь или на время своего отсутствия, Вы убережете песок от выветривания и загрязнения. Место любимых игр Ваших детей всегда будет чистым!

Многофункциональность. Можно использовать как бассейн и как песочницу.

Надежность и прочность. Песочница выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.

Атмосферостойкость. Песочница устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Размер. Песочница выполнена такого размера, что спокойно помещаются 2 ребенка и они не мешают другу другу играть.

Для удобства предусмотрен фигурный выступ, который может послужить сиденьем для отдыха.

Защита. Имеется крышка, которая защищает песочницу от дождя и пыли.

Дополнительный игровой элемент Крышка является самостоятельным игровым элементом — в каналы внутри крышки можно наливать воду, а круги имеют лопасти снизу и при кручении создают поток воды внутри каналов.

Максимальная нагрузка 25 кг.

Размер упаковки:

  • Ширина 320 мм
  • Глубина 320 мм
  • Высота 320 мм

Вес в упаковке, кг: 5.60

Объем упаковки, м3: 0.033

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина1165 мм
  • Глубина655 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, зеленый

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