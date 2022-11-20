Товар в корзине. Перейти
Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ желтый - фото 1Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ желтый - фото 2

Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ желтый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровая горка Дельфин, желтый/ красный
Игровая горка Дельфин, желтый/ красный
Следующий Песочница с крышкой Собачка, зеленый/ голубой
Игровая горка Дельфин, желтый/ красный

Характеристики товара

Описание

Песочница выполнена в виде очаровательной собачки с лапками и веселой мордочкой. Собачка прекрасно подойдёт для детского отдыха на даче, на улице и в закрытых помещениях. Ее можно наполнить как песком, так и водой. Неоспоримым преимуществом является крышка. Закрывая песочницу на ночь или на время своего отсутствия, Вы убережете песок от выветривания и загрязнения. Место любимых игр Ваших детей всегда будет чистым!

Многофункциональность. Можно использовать как бассейн и как песочницу.

Надежность и прочность. Песочница выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.

Атмосферостойкость. Песочница устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Размер. Песочница выполнена такого размера, что спокойно помещаются 2 ребенка и они не мешают другу другу играть.

Для удобства предусмотрен фигурный выступ, который может послужить сиденьем для отдыха.

Защита. Имеется крышка, которая защищает песочницу от дождя и пыли.

Дополнительный игровой элемент Крышка является самостоятельным игровым элементом — в каналы внутри крышки можно наливать воду, а круги имеют лопасти снизу и при кручении создают поток воды внутри каналов.

Максимальная нагрузка 25 кг.

Размер упаковки:

  • Ширина 320 мм
  • Глубина 320 мм
  • Высота 320 мм

Вес в упаковке, кг: 5.60

Объем упаковки, м3: 0.033

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Ширина1165 мм
  • Глубина655 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый, зеленый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

Диван Рио, бирюзаНастоящее фото товара Диван Рио, бирюза, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена
9

Диван Рио, бирюза

Стул Breeze, антрацит/темно-серый каркасНастоящее фото товара Стул Breeze, антрацит/темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 550
Оптовая цена
11

Стул Breeze, антрацит/темно-серый каркас

В наличии 215 шт.
Стол Фин 120 раздвижной, Дуб Канзас/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Фин 120 раздвижной, Дуб Канзас/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
15 500
Оптовая цена
14

Стол Фин 120 раздвижной, Дуб Канзас/ белый каркас

В наличии 36 шт.
Стул Victory, синийНастоящее фото товара Стул Victory, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул Victory, синий

В наличии 11 шт.
Стул Джоан, велюр черныйНастоящее фото товара Стул Джоан, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49047
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Джоан, велюр черный

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена
12

Обеденный стол LOFT Столешница из МДФ

Другие товары из разделадля улицы
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый