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Песочница, Собачка, оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Многофункциональность. Можно использовать как бассейн и как песочницу.

Надежность и прочность. Песочница выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.

Атмосферостойкость. Горка устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.

Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.

Размер. Песочница выполнена такого размера, что спокойно помещаются 2 ребенка и они не мешают другу другу играть.

Для удобства предусмотрен фигурный выступ, который может послужить сиденьем для отдыха.

Максимальная нагрузка 25 кг.

Вид упаковки: полиэтилен

Размер упаковки:

  • Ширина 1160 мм
  • Глубина 960 мм
  • Высота 225 мм

Вес в упаковке, кг: 3.95

Объем упаковки, м3: 0.251

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина1165 мм
  • Глубина655 мм
  • Вес3.9 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветоранжевый

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