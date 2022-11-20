Характеристики товара
Описание
Многофункциональность. Можно использовать как бассейн и как песочницу.
Надежность и прочность. Песочница выполнена из высококачественного пластика, который соответствует самым строгим стандартам качества.
Атмосферостойкость. Горка устойчива к воздействию солнечных лучей и других природных явлений, можно использовать горку не только дома, но и на свежем воздухе.
Безопасность. В производстве используется пищевой пластик, который безопасен для здоровья ребенка и не вызывает аллергии.
Размер. Песочница выполнена такого размера, что спокойно помещаются 2 ребенка и они не мешают другу другу играть.
Для удобства предусмотрен фигурный выступ, который может послужить сиденьем для отдыха.
Максимальная нагрузка 25 кг.
Вид упаковки: полиэтилен
Размер упаковки:
- Ширина 1160 мм
- Глубина 960 мм
- Высота 225 мм
Вес в упаковке, кг: 3.95
Объем упаковки, м3: 0.251
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина1165 мм
- Глубина655 мм
- Вес3.9 кг
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый