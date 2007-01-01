Фотографии с производства барного стул Амазар бежевый/ дерево

Стул Тюльпан барный, Generation 106, цвет ножек- ral 9010+крашенные концы ножек под золото
Стул Тюльпан барный, Generation 106, цвет ножек- ral 9010+крашенные концы ножек под золото