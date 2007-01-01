Фотографии с производства барного стул Маллин, ножки под бук, серый велюр

Стул Маллин, велюр ERA greneery, ножки-лак
Стул Маллин, велюр ERA greneery, ножки-лак
Стулья Маллин, золотистый велюр, чёрные ножки с золотом
Стулья Маллин, золотистый велюр, чёрные ножки с золотом