Фотографии с производства барного стул Тревер молочный

Барный стул Тревер, Нью-Йорк, цвет ножек-чёрная морилка
Барный стул Тревер, Нью-Йорк, цвет ножек-чёрная морилка
Стул Тревер, обивка Niagara terracote, ножки венге
Стул Тревер, обивка Niagara terracote, ножки венге