Фотографии с производства чехола 08 белый

Комплект: скатерть Журавинка, салфетки Ричард, Чехол 08, дорожка для стола Ричард
Комплект: скатерть Журавинка, салфетки Ричард, Чехол 08, дорожка для стола Ричард