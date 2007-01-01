Фотографии с производства чехола для стола 05

Чехол для стола 05, наперон Журавинка, дорожка для стола Журавинка, куверт на 2 прибора
Чехол для стола 05, наперон Журавинка, дорожка для стола Журавинка, куверт на 2 прибора
Чехол для стола 05, спандекс кремовый
Чехол для стола 05, спандекс кремовый