Фотографии с производства декоративной подушка Белла, синий

Декоративная подушка, Белла 550, бежевая
Декоративная подушка, Белла 550, бежевая
Декоративная подушка, Силеста 720, бордовая
Декоративная подушка, Силеста 720, бордовая