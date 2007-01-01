Фотографии с производства дорожки для стола, мати

Дорожка для стола, ткань Мати, тёмно-коричневая
Дорожка для стола, ткань Мати, тёмно-коричневая
Дорожка для стола,ткань Мати, золотистая
Дорожка для стола,ткань Мати, золотистая