Фотографии с производства кальяри

Стул Кальяри, полубарный, серый велюр, ножки венгеСтул Кальяри, полубарный, серый велюр, ножки венгеСтул Кальяри, полубарный, серый велюр, ножки венгеСтул Кальяри, полубарный, серый велюр, ножки венгеСтул Кальяри, полубарный, серый велюр, ножки венге