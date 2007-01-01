Фотографии с производства стула Хит 20мм
Стул Хит 20 мм золото, бронзовый кожзамСтул Хит 20 мм, золото, черный шениллСтул Хит 20мм - бронза, узкая полосаСтул Хит 20мм - золото, велюр синийСтул на металлокаркасе Хит 20мм, белый, рогожка бежеваяСтул на металлокаркасе Хит 20мм - золото, полоса зеленаяСтулья Хит 20мм - золото, шенилл красныйСтулья Хит 20мм - антик серебро, корона синяяСтул Хит 20мм - золото, Арш темно-коричневыйСтулья на металлокаркасе Хит 20мм - ромб коричневыйСтул Хит 20мм на металлокаркасе - золото, корона коричневая Стулья Хит 20мм - золото, корона красная