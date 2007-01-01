Фотографии с производства стула Хит 25мм
Стул на металлокаркасе Хит 25мм, серебро, велюр серыйСтулья Хит 25мм - золото, синяя коронаСтулья Хит 25мм - бронза, Арш коричневыйСтул Хит 25мм - золото,синийСтулья Хит 25мм - белый, белый велюрСтул Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем - белый, велюр белыйСтул Хит 25мм с подлокотниками - коричневый, вельвет коричневыйСтул Хит 25мм - бронза, кожзамСтул Хит 25мм - бронза, спарта темно-бежевыйСтулья Хит 25мм - серебро, корона синяяСтулья Хит 25мм - бронза, Арш синийСтул Хит 25мм - коричневый каркас, Шенилл темно-бежевый