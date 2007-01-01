Фотографии с производства стула Хит 25мм - золото, шенилл бордовый

Хит 25 мм, шенилл оранжевый, каркас-золотоХит 25 мм, шенилл оранжевый, каркас-золотоХит 25 мм, шенилл оранжевый, каркас-золотоХит 25 мм, шенилл оранжевый, каркас-золотоХит 25 мм, шенилл оранжевый, каркас-золото