Фотографии с производства стула Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 25 мм, золото, крон коричневыйСтул на металлокаркасе Хит 25мм, коричневый каркас, ромб коричневыйСтул на металлокаркасе Хит 25мм, коричневый, арш темно-коричневыйСтул на металлокаркасе Хит 25мм, золото, шату монограмм кобальт нСтул на металлокаркасе Хит 25мм - коричневый, арш коричневыйСтул на металлокаркасе Хит 25мм - коричневый, ромб коричневыйСтул Хит 25мм, золото, жаккард розовыйСтул Хит 25мм, коричневый, шенилл светло-коричневыйСтул Хит 20мм - золото, жаккардСтулья Хит 25, коричневый каркас, крон зеленый