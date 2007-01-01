Фотографии с производства стула Хит 25мм - рогожка бежевая

Стул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампань