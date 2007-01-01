Фотографии с производства стула Хит 25мм - золото, бежевый ромб

Стул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золото