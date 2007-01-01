Фотографии с производства стула Хит 25мм - золото, рогожка красная

Стул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золотоСтул Хит 25мм, жаккард, каркас золото